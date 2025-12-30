(UOL/FOLHAPRESS) - Em fim de contrato, Moreira não deixará o Porto neste final de ano. O lateral-direito de 21 anos do São Paulo teve empréstimo renovado.

NEGÓCIO FECHADO

A reportagem apurou que já há um acordo verbal entre as partes e que os clubes iniciaram a formalização do acerto.

Moreira está emprestado ao clube português desde o início do ano e tinha vínculo se encerrando agora em dezembro. O novo acordo terá validade por mais seis meses, até o final da temporada europeia.

As bases contratuais seguirão as mesmas: cláusula de opção de aquisição em definitivo de 50% dos direitos econômicos do jogador por 2 milhões de euros (aproximadamente, R$ 13 milhões).

Cria da base tricolor, Moreira jogou pouco em 2025 e não conseguiu promoção para a equipe principal dos Dragões. Pelo Porto B, jogou 12 partidas e marcou um gol.

A oscilação se deu muito por conta das lesões, que complicaram sua passagem. O defensor havia perdido espaço no Morumbis também por questões físicas, antes de ser cedido, em janeiro.