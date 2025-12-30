(UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo e River Plate possuem um acerto verbal por uma troca tripla: Enzo Díaz e Gonzalo Tapia por Giuliano Galoppo.

TROCA FECHADA

Os clubes já trabalham nos trâmites burocráticos e devem oficializar a operação nas próximas horas. O UOL já havia antecipado o encaminhamento das tratativas, há duas semanas.

Todos os três jogadores estavam emprestados e agora assinam contrato em definitivo.

O São Paulo, que detinha 100% dos direitos econômicos, usará 50% para 'pagar' Enzo Díaz e Tapia. Assim, os clubes dividirão os direitos em 50/50.

Internamente, o Tricolor avalia a troca como 'positiva'. A palavra é de dois jogadores recorrentemente titulares trocados por um atleta que normalmente figurava no banco de reservas.

MEIA SEGUIRÁ NA ARGENTINA

Galoppo está emprestado ao River Plate e tinha meta contratual de atuar por 45 minutos em 50% das partidas do clube na temporada. O clube portenho pagaria quase R$ 20 milhões por 60% dos direitos.

Ele ficou a cinco minutos de atingir a cláusula na última partida e, com isso, retornaria ao Morumbis no início do ano que vem.

Desde o fim de outubro, o clube negociava com o River uma solução definitiva, já ciente de que a minutagem não deveria ser alcançada.

SURPRESAS

Do outro lado, Enzo Díaz se firmou como uma grata surpresa no São Paulo ao longo da temporada. Emprestado, o lateral-esquerdo atingiu a meta de atuar em 50% dos jogos da equipe e já tinha permanência automática garantida em cerca de R$ 11 milhões.

O Tricolor exerceria a opção de compra prevista em contrato e pagaria aproximadamente R$ 11 milhões por 60% do jogador. Enzo ficou fora do fim da temporada por uma cirurgia de hérnia inguinal, mas segue nos planos do clube.

Tapia é o terceiro nome envolvido na negociação e também ganhou espaço na reta final. O atacante tinha contrato até o meio de 2026 e uma opção de compra fixada em cerca de R$ 13 milhões.