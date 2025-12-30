SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Campeonato Paulista terá um novo patrocinador máster a partir de 2026. Nesta terça-feira (30), a FPF (Federação Paulista de Futebol) anunciou acordo com o Grupo Casas Bahia, que adquiriu os naming rights da competição. Com isso, a partir do próximo ano, o torneio passará a se chamar Paulistão Casas Bahia.

Conduzida pela LiveMode, a negociação inclui um pacote de entregas de marketing com o objetivo de fortalecer a identidade do principal estadual do país. Entre as ações previstas estão propriedades de alta visibilidade, como painéis de LED em campo, menções oficiais dos narradores, vinhetas de abertura, produção de conteúdo digital proprietário e ativações especiais.

A marca também ampliará sua presença com a nomeação dos clássicos -partidas que envolvem os quatro grandes do estado: Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos-, que passarão a ser chamados de "Superclássicos Casas Bahia".

A estreia oficial da nova marca, assim como a abertura do torneio, está marcada para 10 de janeiro.

Antes de fechar com a rede, a FPF manteve negociações com casas de apostas e um banco. O novo acordo encerra a longa parceria da FPF com a Sicredi, que deu nome ao Paulista nas últimas sete edições do torneio, de 2019 a 2025, e também batizou outros nove campeonatos organizados pela federação: o Paulista Feminino, as Copinhas Masculina e Feminina, as Séries A2, A3 e A4, a Segunda Divisão e a Copa Paulista.

"O Paulistão é muito mais do que um campeonato. Ele faz parte da cultura, da história e da paixão do brasileiro. Estar à frente dessa competição como detentores dos naming rights é um passo muito importante para a Casas Bahia no avanço consistente no território esportivo. É uma parceria que amplia nossa conexão com milhões de consumidores, em momentos de emoção, relevância e grande audiência", afirma Gustavo Pimenta, diretor-executivo comercial e de marketing do Grupo Casas Bahia.

Em nota, a FPF também valorizou a parceria com a rede símbolo do varejo nacional. "Paulistão e Casas Bahia são patrimônios de São Paulo, com histórias construídas aqui, mas com presença e relevância nacionais. Estamos orgulhosos e ansiosos para construir uma parceria inovadora, criativa e que reforçará a conexão dos torcedores com o futebol paulista e com as Casas Bahia em todo o país", diz Bernardo Itri, vice-presidente-executivo de marketing e comunicação da FPF.

A Casas Bahia retomou os investimentos no futebol no ano passado, quando firmou acordos de patrocínio para as transmissões do Paulista e do Campeonato Brasileiro na CazéTV, no YouTube.