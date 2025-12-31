SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sisilia Panga, da Tanzânia, venceu a 100ª edição da São Silvestre, realizada nesta quarta-feira (31), em São Paulo (SP). A melhor brasileira foi Nubia de Oliveira Silva, que terminou na terceira colocação.

Sisilia desmaiou após cruzar a linha de chegada e precisou ser carregada. Ela dominou grande parte da prova, tinha a liderança isolada e completou o percurso em 51min06s.

Foi a primeira vitória da atleta da Tanzânia na São Silvestre. Cynthia Chemweno (Quênia) foi a segunda ao completar a prova em 52min30s, e Nubia foi a terceira, com 52min42.

COMO FOI A CORRIDA

A queniana Cynthia Chemweno assumiu a liderança da prova logo nos primeiros quilômetros da prova, seguida de perto por Sisilia Ginoka Panga, da Tanzânia. A melhor brasileira no início de prova foi Nubia de Oliveira Silva, que segurou a terceira colocação.

Sisilia Panga tomou a primeira colocação após aproximadamente 10 km completados, e passou a correr sozinha. Já Nubia conseguiu manter a terceira posição, também sem nenhum tipo de ameaça.

Sem ameaças, a tanzaniana administrou a segunda metade da prova e não sofreu para quebrar a hegemonia queniana no feminino. As últimas oito vencedoras da São Silvestre foram atletas do Quênia.

Já Nubia repetiu o resultado do ano passado e cruzou a linha de chegada na terceira colocação. Já a queniana Cynthia Chemweno bateu na trave novamente e terminou em segundo.