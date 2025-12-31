SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em um ano de muitas dúvidas, o Santos completou a missão de escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2025. Mesmo pouco ativo e muito criticado, Neymar superou lesões e foi decisivo para o Peixe na reta final, mostrando que vai brigar até o momento derradeiro para representar o Brasil em mais uma Copa do Mundo.

Após disputar poucas partidas nesta edição da liga nacional, o craque aumentou a potência nas rodadas derradeiras e praticamente manteve o clube na Série A, com gols e assistências.

O UOL relembra toda a campanha de Neymar no Brasileiro deste ano, da incerteza até a redenção.

LESÕES MINAM SEQUÊNCIA

Neymar já não tinha conseguido ajudar o Santos na fase final do Paulista, na qual a equipe acabou eliminada pelo eventual campeão, o Corinthians. Mesmo assim, ele era esperado nas primeiras rodadas do Brasileirão.

A estreia aconteceu contra o Fluminense, no Maracanã, em jogo marcado por reclamações do craque com a arbitragem e derrota no fim. No duelo seguinte, uma vitória do Peixe sobre o Atlético-MG viu Neymar sair no primeiro tempo com lesão na coxa.

Os problemas físicos marcaram a campanha do camisa 10 no Brasileirão. Toda vez que engatava boa sequência, vinha uma contusão para tirá-lo dos gramados. Diante do histórico de lesões, o Santos sempre adotou cautela na recuperação, aumentando o tempo afastado do time.

Apesar de ser um grande fator, as lesões não foram 100% dos problemas de Neymar na liga nacional. O craque prejudicou o Peixe com expulsão contra o Botafogo, que resultou em derrota na Vila Belmiro. Ele recebeu sete amarelos em 19 jogos na Série A.

A melhor sequência de Neymar foi entre julho e agosto. Ele disputou todos os jogos do Santos entra a 14ª e 19ª rodada, além de representar o time na 22ª e 23ª. Foram três gols no período.

O craque só parou em setembro, quando sofreu nova lesão, de novo contra o Atlético-MG. O retorno aconteceu na 31ª rodada e, a partir daí, Neymar engatou boas atuações para ajudar o Santos.

DO CÉU AO INFERNO

Fora os jogos contra o Atlético-MG, o Flamengo também foi um adversário memorável para Neymar neste Brasileirão. Na Vila Belmiro, o craque marcou o único gol da vitória sobre o campeão do Brasil e da América.

O jogo do returno, no Maracanã, contudo, foi um ponto baixo do camisa 10. Ele teve atuação apagada, se irritou ao ser substituído e causou um clima de ruído nos bastidores do elenco.

Uma série de conversas no vestiário atenuaram a situação, mas a situação do Peixe continuava péssima. O clube ocupava a zona de rebaixamento naquele momento.

A REDENÇÃO

Quando o Santos mais precisou, Neymar apareceu. Desde o entrevero no jogo contra o Flamengo, o Santos não perdeu mais no Brasileirão e teve o craque como protagonista.

Tudo poderia ter caído por terra, contudo, já que o meia-atacante sofria com dores no joelho antes da sequência. O problema no menisco abria a possibilidade de Neymar não jogar mais em 2025. Contrariando os prognósticos, ele seguiu com o elenco.

O camisa 10 do Santos não jogou no empate por 1 a 1 diante do Internacional, no Beira-Rio, mas contribuiu diretamente em suas últimas três partidas. Ele marcou contra Mirassol, Sport e Juventude, todos decisivos com o rebaixamento.

O duelo em Caxias do Sul marcou a grande atuação nesta edição do Brasileirão. Neymar marcou três vezes em jogo que só a vitória interessava e praticamente encaminhou a permanência do Santos, confirmada neste domingo.

Ainda não há uma definição sobre a permanência de Neymar a longo prazo, mas a volta por cima no Brasileirão pode animar o torcedor do Santos. Quem sabe, o craque que foi operado no joelho e se recupera não cumpre seu objetivo e fica entre os convocados de Ancelotti para a Copa do Mundo.