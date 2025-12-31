SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Arrascaeta, meio-campista do Flamengo, foi eleito o "Rei da América" pelo jornal uruguaio El País. O jogador superou, com sobras, Lionel Messi (Inter Miami) e Adrián "Maravilha" Martínez (Racing). Já Filipe Luís ganhou a disputa por melhor técnico.

O QUE ACONTECEU

Arrascaeta recebeu 179 votos (67,8%), contra 39 de Messi (14,8%) e 12 (5%) de Martínez. Ao todo, 264 jornalistas de 16 países do continente participaram da eleição.

É a terceira vez que um jogador do Flamengo fatura o prêmio neste século. Gabigol venceu em 2019 e Pedro, em 2022.

O meia venceu pela primeira vez, mas foi indicado outras duas vezes. Arrascaeta ficou em segundo na temporada 2022 e terceiro três anos antes.

O meia do Fla comemorou nas redes sociais: "Um menino que de criança correu atrás do seus sonho, com sua maior fortaleza a fé", escreveu no X.

Ao todo, o uruguaio marcou 25 gols e distribuiu 20 assistências em 64 jogos na temporada. Esse ano, ele conquistou o Brasileirão, a Copa Libertadores, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca.

É a quarta vez consecutiva que um jogador de um time brasileiro fica com o prêmio. No ano passado, Luiz Henrique, do Botafogo foi o vencedor, Germán Cano, do Fluminense, foi eleito em 2023, e Pedro, do Flamengo, em 2022.

FILIPE LUÍS É ELEITO MELHOR TÉCNICO

O comandante rubro-negro teve 191 votos (72%), de 264 possíveis. O segundo mais votado foi Gustavo Alfaro (seleção paraguaia), com 23, e Gustavo Costas (Racing), com 15.

Filipe Luís é o terceiro brasileiro a faturar o prêmio na última década. Tite e Fernando Diniz também foram premiados.

Abel Ferreira, do Palmeiras, e Rafael Guanaes, do Mirassol, estavam entre os candidatos. O comandante alviverde teve seis votos, contra nove do técnico do Mirassol.

GABI ZANOTTI LEVA NO FEMININO

A jogadora do Corinthians recebeu 34% dos votos, superando Marta (13%) e Claudia Martínez (9%). Gabi conquistou, este ano, o Brasileiro e a Copa Libertadores.

Zanotti já tinha levado o prêmio em 2024. É a primeira vez que uma jogadora ganha pela segunda vez.