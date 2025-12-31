SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa São Paulo de Futebol Júnior é uma vitrine para os jovens que sonham com um espaço nos times profissionais dos seus clubes, mas para João Vitor, o Jacaré, lateral-direito do Corinthians, a edição de 2026 terá ainda mais importância.

EM BUSCA DE ESPAÇO

Jacaré integrou o elenco profissional do Corinthians em boa parte de 2025, mas jogou apenas dois jogos. O lateral entrou em campo contra Novorizontino e Portuguesa, pelo Paulista, ainda com Ramón Díaz no comando.

Ele foi reserva diversas vezes com Dorival, mas nunca jogou. Ele não entrou nem mesmo quando Matheuzinho, titular e único lateral-direito de ofício do elenco, estava machucado ou suspenso. O técnico preferiu improvisar o zagueiro Félix Torres, os volantes Charles e José Martínez ou até mesmo mudar o esquema para os jogos sem o camisa 2.

Mas a lacuna no elenco profissional segue lá. O Corinthians ainda não contratou um lateral-direito e é nesse contexto que a Copinha tem ainda mais importância para o jogador de 18 anos, que terá uma oportunidade de ganhar os holofotes e se consolidar neste ano como a opção para a função no elenco profissional.

O lateral ainda teve uma dose de "sorte" antes desta Copinha. Gabriel Caipira, capitão e titular muitas vezes da lateral-direita corintiana no sub-20, está fora da competição por causa de lesão e abriu uma lacuna.

JACARÉ FOI 'MOTIVAÇÃO' NA COPA DO BRASIL

O jovem foi assunto no vestiário do Corinthians antes e depois do jogo contra o Vasco, no Maracanã, que terminou com o título da Copa do Brasil. Ele viajou ao Rio de Janeiro sem que ninguém do elenco soubesse.

Jacaré estava com o time sub-20, já treinando para a Copinha, quando pegou o dia de folga e foi ao Rio. O defensor chegou a pedir ingressos na torcida para Romero, capitão do time. O elenco e a diretoria deram um jeito e ele ficou com o restante da delegação e celebrou o título no gramado.

"Eu queria ressaltar um cara hoje: o Jacaré. Todo mundo sabe o que ele fez para estar aqui hoje. Pagou passagem de ônibus do próprio bolso, veio prestigiar a gente. Sabe o que é isso? Vontade de ver a história sendo feita. A gente que está dentro do campo tem a oportunidade de escrever essa história, a caneta está na nossa mão", disse Hugo Souza, antes de da vitória por 2 a 1 sobre o Vasco. A atitude do jovem foi exaltada não só antes, como também depois do título. Inclusive por quem é o principal "concorrente" de Jacaré no elenco: Matheuzinho. "Você é muito diferente, moleque. Sou seu fã", comentou o camisa 2 em uma publicação de João Vitor.

CORINTHIANS NA COPINHA

O Corinthians está no grupo 8 da Copinha. Ele será sediado na cidade de Jaú, no interior de São Paulo.

O Timão fará sua estreia no próximo sábado, às 14h45 (de Brasília), contra o Trindade-GO. A equipe ainda enfrentará Luverdense e XV de Jaú, nesta ordem, ao longo da primeira fase.