(UOL/FOLHAPRESS) - A renovação contratual de Rodriguinho com o São Paulo entrou em compasso de espera e deixou o futuro do jovem meia indefinido no clube. As conversas, que chegaram a avançar em determinado momento da temporada, esfriaram nas últimas semanas, e nesta quarta-feira (31) não há perspectiva concreta de desfecho a curto prazo.

CONVERSAS TRAVADAS

O UOL conversou com pessoas ligadas ao negócio e descobriu que as partes não conversam formalmente sobre uma extensão contratual desde setembro. À época, o clube enviou uma proposta de renovação até 2029, que inicialmente não foi aceita pelo estafe do jogador. A partir daí, as tratativas perderam força e deixaram de ser tema recorrente no dia a dia da direção.

O impasse pela renovação contratual coloca Rodriguinho em uma situação sensível já nesta janela de transferências. A partir de junho, o meia de 21 anos estará apto a assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, podendo deixar o Morumbi sem gerar retorno financeiro.

CLUBES INTERESSADOS

O nome de Rodriguinho esteve recentemente no radar do Botafogo e passou a ser citado em conversas sobre uma possível troca entre os clubes. Apesar da possibilidade ainda não ter sido formalizada, o São Paulo foi procurado pelo clube carioca e questionado sobre a possibilidade de envolver o meia em uma eventual operação.

Além do Botafogo, o Bayer Leverkusen, da Alemanha, também demonstra interesse no jogador no modelo de pré-contrato. Em setembro, em meio ao auge de Rodriguinho na temporada de 2025, dirigentes do São Paulo sonhavam com uma venda na casa dos 25 milhões de euros (R$ 162,5 milhões, na cotação atual).

PROBLEMAS NO SETOR

No contexto esportivo, o São Paulo observa atentamente o cenário da posição. Oscar, concorrência direta de Rodriguinho no decorrer da temporada, sofreu uma síncope vasovagal em novembro e confidenciou a pessoas próximas a decisão de encerrar a carreira. Internamente, diretoria e comissão técnica tem o mesmo entendimento: Rodriguinho pode, sim, assumir a função de articulador no elenco.

Apesar da avaliação positiva, a incerteza dos próximos passos da carreira do jogador e a necessidade de montar um elenco extenso para a temporada faz o São Paulo estar atento no mercado em busca de um meia criativo, buscando modelo de empréstimo com opção de compra ou jogadores livres no mercado.