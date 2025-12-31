SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras priorizou negociar os atletas que não estão nos planos para a próxima temporada nesta reta final de 2025, e só tem dois jogadores na lista de negociáveis para o início do ano que vem.

O QUE ACONTECEU

Apenas o zagueiro Micael e o atacante Bruno Rodrigues ainda não têm destino definido. O UOL apurou que o técnico Abel Ferreira não conta com a dupla em 2026, e o clube busca um novo clube para os jogadores.

O Inter tem interesse em Bruno Rodrigues, ele é um pedido do técnico Paulo Pezzolano após eles trabalharem juntos no Cruzeiro. O atacante não foi bem nas oportunidades que recebeu, e irritou a direção ao participar de um torneio de futebol durante as férias.

Já o zagueiro Micael deve ser emprestado. O defensor não caiu nas graças da torcida após atuações ruins. Ele foi contratado por US$ 5 milhões.

O Palmeiras já definiu o futuro de quatro atletas: Aníbal Moreno foi vendido por US$ 7 milhões ao River Plate, o meia Rômulo foi reemprestado ao Novorizontino, o lateral-direito Gilberto foi emprestado ao Athletico-PR (ele estouraria a idade da base neste ano e não receberia oportunidades no profissional), e o Grêmio está próximo de anunciar Caio Paulista como novo reforço (também por empréstimo).

Outros atletas do elenco podem ser negociados, mas só em casos de propostas irrecusáveis. O Palmeiras seguirá apostando na base que foi construída em 2025 com R$ 700 milhões.

O Palmeiras ainda busca no mercado um zagueiro, um primeiro volante, um meia e um atacante.

O meio-campista Marlon Freitas deve ser anunciado nos próximos dias. O Alviverde fechou um acordo com o Botafogo por cerca de R$ 33 milhões, e ele vai assinar por três temporadas.

O jogador é aguardado na Academia de Futebol no dia 4 de janeiro, data da reapresentação do elenco profissional.