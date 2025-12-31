SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-companheiro de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, o croata Luka Modric contou que o português chorou após ser cobrado pelo técnico José Mourinho.

"Eu o vi fazer Cristiano Ronaldo chorar no vestiário, um homem que se entrega totalmente em campo, porque, por uma vez, ele não perseguiu o lateral adversário. Mourinho é muito direto com os jogadores, mas é honesto", disse o meia do Milan ao jornal italiano Corriere della Sera.

O croata destacou que "se Mourinho tivesse que te dizer algo, ele diria. Ele tratou Sergio Ramos e o recém-chegado da mesma forma. A honestidade é fundamental".

Mourinho também foi eleito o técnico mais "duro" com quem Modric já trabalhou. O português ?atualmente no Benfica? comandou o Real Madrid entre 2010 e 2013 e conquistou três títulos: um Campeonato Espanhol (2011/12), uma Copa do Rei (2010/11) e uma Supercopa da Espanha (2012).

Mesmo assim, o croata soltou elogios aos português: "Ele é especial. Como treinador e como pessoa. Foi ele quem me quis no Real Madrid. Sem Mourinho, eu nunca teria chegado lá. Lamento tê-lo tido apenas por uma temporada", contou.

Modric deixou o Real após 13 anos e atualmente defende o Milan. Já Cristiano Ronaldo defendeu as cores do time merengue entre 2009 e 2018, se tornou o maior artilheiro da história do clube e conquistou 16 títulos.