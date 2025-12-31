SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo oficializou nesta quarta-feira (31) as aquisições dos direitos econômicos do lateral-esquerdo Enzo Díaz e do atacante Tapia, que pertenciam ao River Plate. O clube comunicou ainda a venda de Galoppo ao time argentino.

O QUE ACONTECEU

Enzo Díaz e Tapia estavam no Tricolor por empréstimo e agora tiveram 60% dos seus direitos econômicos comprados pelo clube paulista. O contrato de empréstimo do atacante já continha uma obrigação de compra prevista em contrato.

Enzo assinou com o São Paulo até 31 de dezembro de 2028. O camisa 13 foi o terceiro atleta mais utilizado pelo clube no ano ?ao lado de Alisson? com 24 partidas. O lateral tem um gol e sete assistências no ano.

Já Tapia fechou com o Tricolor até 31 de dezembro de 2029. O atacante ?que chegou em julho deste ano? disputou 21 jogos e marcou cinco vezes.

Em contrapartida, o atacante Galoppo, que estava no River por empréstimo, foi comprado em definitivo pelos argentinos. O River adquiriu 50% dos direitos econômicos do atletas, enquanto os outros 50% permaneceram com o time paulista.

As negociações não geraram movimentações financeiras. Isso porque as aquisições de 60% de Enzo e Tapia pelo São Paulo teve valor equivalente ao da venda dos 50% de Galoppo ao River Plate. Os valores não foram divulgados.