SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta quarta-feira (31) que a Supercopa Rei de 2026 -a antiga Supercopa do Brasil- será no dia 1º de fevereiro, um domingo, em Brasília.

A entidade disse ter estudado o calendário e ouvido os clubes e as federações paulista e carioca para chegar à data.

A partida, entre Flamengo, atual campeão do Campeonato Brasileiro, e Corinthians, atual vencedor da Copa do Brasil, será disputada na Aerna BRB Mané Garrincha, e a carga de ingressos será dividida igualmente entre as torcidas.

A Supercopa do Brasil voltou a ser disputada em 2020. Desde então, o Flamengo venceu a disputa três vezes, enquanto Palmeiras, Atlético-MG e São Paulo têm uma conquista cada um.

Na edição mais recente, o Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 1, em partida disputada no Mangueirão, em Belém.