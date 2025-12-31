SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar, 33, renovou com o Santos até o fim de 2026. O contrato anterior venceu nesta quarta-feira (31). O novo acerto se deu após semanas de negociação. A informação foi divulgada primeiro pelo portal GE.

O Santos postou em sua conta do X um vídeo fazendo referência à renovação. O anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias.

O principal foco do atacante, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, é estar na lista de convocados do italiano Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.

É a segunda vez que as partes estendem o contrato de Neymar, que chegou à Vila Belimiro no início de 2025, inicialmente por seis meses. O vínculo foi depois ampliado até o fim de 2025.

Embora tenha tido um ano marcado por lesões, Neymar foi fundamental para evitar o rebaixamento do Santos no Campeonato Brasileiro. Ele fez 4 gols nos últimos 3 jogos da competição.

O jogador, ídolo da equipe, retornou ao Santos em janeiro, após quase 12 anos -deixara o cube, rumo ao Barcelona, da Espanha, em maio de 2013.

Jogando ao lado de nomes como Lionel Messi, Luis Suárez, Andrés Iniesta e Xavi, ele teve ótimo desempenho na equipe catalã, onde ficou até 2017. No meio daquele ano, acertou com o Paris Saint-Germain, da França, na transferência mais cara da história do futebol (EUR 222 milhões).

Depois, em 2022, foi para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, onde pouco jogou por causa de lesões. Por lá ficou até a volta ao Santos.