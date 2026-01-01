SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 começa nesta sexta-feira (2), mas terá a ausência do Flamengo. Por outro lado, a competição contará com 22 clubes estreantes.

AUSÊNCIA E NOVIDADES

A ausência do Flamengo se dá por causa de uma decisão da diretoria rubro-negra. Com a mudança no calendário do futebol brasileiro e o início do Brasileiro ainda em janeiro, o Flamengo optou por usar o elenco sub-20 no Campeonato Carioca e não mais na Copinha.

O Flamengo entende que o Carioca será melhor para o processo de formação dos seus jovens. A última vez em que o clube carioca não jogou a Copinha foi em 2007. Ao todo, o Rubro-Negro tem quatro títulos da competição.

Se não tem o Flamengo, a Copinha conta com 22 times estreantes em 2026. São eles: Águia de Marabá-PA, Araçatuba-SP, Athletic-MG, Batalhão-TO, Centro Olímpico-SP, Cosmopolitano-SP, Esporte de Patos-PB, Esportiva Real-RR, Guanabara City-GO, I9-SP, Independente-AP, Itaquá-SP, Maricá-RJ, Maruinense-SE, Meia-Noite-SP, Naviraiense-MS, QFC-RN, Quixadá-CE, Real-RS, Real Soccer-SP, São Luís-MA e União Cacoalense-RO.

Dos sete paulistas estreantes, cinco serão os "times da casa". Somente Centro Olímpico e I9, que são de São Paulo e Ribeirão Preto, respectivamente, jogarão fora de suas cidades ?em Mogi das Cruzes e Cravinhos.

Um dos estreantes, inclusive, fará o jogo de abertura da Copinha. Nesta sexta-feira, às 8h45 (de Brasília), o Meia-Noite enfrentará o Real-RR, em Patrocínio Paulista, no primeiro duelo da competição.

FORMATO DE DISPUTA

O formato de disputa da Copinha segue o mesmo dos últimos anos. Os 128 times participantes foram divididos em 32 grupos com quatro equipes cada. As chaves serão disputadas dentro de uma mesma sede localizada dentro do estado de São Paulo.

Após os três jogos da fase de grupos, os dois mais bem colocados de cada grupo avançam para o mata-mata. A partir daí, as equipes se enfrentarão em jogos eliminatórios únicos.

Serão três fases eliminatórias até as oitavas de final. A final será realizada no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, em um estádio da capital. No ano passado, ela foi disputada na Mercado Livre Arena Pacaembu.

GRUPOS DA COPINHA

Grupo 1 - Sede: Santa Fé do Sul

Santa Fé (SP)

Chapecoense (SC)

Volta Redonda (RJ)

Alagoinhas (BA)

Grupo 2 - Sede: Votuporanga

Votuporanguense (SP)

Grêmio (RS)

Falcon (SE)

Galvez (AC)

Grupo 3 - Sede: Tanabi

Tanabi (SP)

Goiás (GO)

América-RN (RN)

Sobradinho (DF)

Grupo 4 - Sede: Bálsamo

Mirassol (SP)

Sport (PE)

Linense (SP)

Forte (ES)

Grupo 5 - Sede: Araçatuba

Araçatuba (SP)

Athletico-PR (PR)

Oeste (SP)

Maringá (PR)

Grupo 6 - Sede: Presidente Prudente

Grêmio Prudente (SP)

Ceará (CE)

Olímpico (SE)

Carajás (PA)

Grupo 7 - Sede: Assis

Assisense (SP)

Athletic-MG (MG)

Guarani (SP)

Naviraiense (MS)

Grupo 8 - Sede: Jaú

XV de Jaú (SP)

Corinthians (SP)

Trindade (GO)

Luverdense (MT)

Grupo 9 - Sede: São José do Rio Preto

América (SP)

Bahia (BA)

Inter de Limeira (SP)

CSA (AL)

Grupo 10 - Sede: Ribeirão Preto

Comercial (SP)

América-MG (MG)

Noroeste (SP)

Atlético Piauiense (PI)

Grupo 11 - Sede: Brodowski

Bandeirante (SP)

Santa Cruz (PE)

Botafogo-SP (SP)

Tuna Luso (PA)

Grupo 12 - Sede: Cravinhos

I9 (SP)

Vasco (RJ)

Velo Clube (SP)

Guanabara City (GO)

Grupo 13 - Sede: Franca

Francana (SP)

Cruzeiro (MG)

Barra (SC)

Esporte de Patos (PB)

Grupo 14 - Sede: Patrocínio Paulista

Meia-Noite (SP)

Coritiba (PR)

Ponte Preta (SP)

Esportiva Real (RR)

Grupo 15 - Sede: Araraquara

Ferroviária (SP)

Cuiabá (MT)

América (RJ)

Quixadá (CE)

Grupo 16 - Sede: São Carlos

Grêmio São Carlense (SP)

Santos (SP)

Real Brasília (DF)

União Cacoalense (RO)

Grupo 17 - Sede: Cosmópolis

Cosmopolitano (SP)

Figueirense (SC)

Red Bull Bragantino (SP)

São Luís (MA)

Grupo 18 - Sede: Tietê

Comercial Tietê (SP)

Criciúma (SC)

XV de Piracicaba (SP)

Canaã (DF)

Grupo 19 - Sede: Sorocaba

Real Soccer (SP)

São Paulo (SP)

Maruinense (SE)

Independente (AP)

Grupo 20 - Sede: Paulínia

Paulínia (SP)

Vila Nova (GO)

Portuguesa (SP)

Operário (PR)

Grupo 21 - Sede: Guaratinguetá

Atlético Guaratinguetá (SP)

Juventude (RS)

São José (SP)

Nacional (AM)

Grupo 22 - Sede: Taubaté

Taubaté (SP)

Botafogo (RJ)

Águia de Marabá (PA)

Estrela de Março (BA)

Grupo 23 - Sede: Mogi das Cruzes

União Mogi (SP)

Fortaleza (CE)

Centro Olímpico (SP)

Confiança (PB)

Grupo 24 - Sede: Itaquaquecetuba

Itaquá (SP)

Náutico (PE)

Novorizontino (SP)

Juventude Sãmas (MA)

Grupo 25 - Sede: Santana de Parnaíba

Sfera (SP)

Fluminense (RJ)

Água Santa (SP)

Brasiliense (DF)

Grupo 26 - Sede: Embu das Artes

Referência (SP)

Real (RS)

Ituano (SP)

Ivinhema (MS)

Grupo 27 - Sede: Barueri

Palmeiras (SP)

Remo (PA)

Batalhão (TO)

Monte Roraima (RR)

Grupo 28 - Sede: Guarulhos

Flamengo de Guarulhos (SP)

Vitória (BA)

Capivariano (SP)

Rio Branco (ES)

Grupo 29 - Sede: Osasco

Osasco Audax (SP)

Atlético-MG (MG)

União Rondonópolis (MT)

QFC (RN)

Grupo 30 - Sede: São Paulo (Ibrachina Arena)

Ibrachina (SP)

Bangu (RJ)

Santo André (SP)

Ferroviário (CE)

Grupo 31 - Sede: São Paulo (Juventus)

Juventus (SP)

Retrô (PE)

São Bento (SP)

Cascavel (PR)

Grupo 32 - Sede: São Paulo (Nacional)

Nacional (SP)

Internacional (RS)

Portuguesa Santista (SP)

CSE (AL)