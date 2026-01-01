RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Foram mais de 15 anos de Europa. Com uma vida no Velho Continente, houve um receio de como seria sua rotina no Rio de Janeiro. Porém, bastaram apenas seis meses no Flamengo para Jorginho não ter dúvidas de que fez a escolha certa, a ponto de sequer sair da Cidade Maravilhosa em suas férias.

SHOW, FUTEVÔLEI, JOGO DO ZICO...

Campeão brasileiro e da Libertadores logo em seus primeiros passos no Rubro-Negro, Jorginho tem curtido plenamente seu período de descanso. Se o bronzeado do carioca ainda lhe falta, ao menos o gosto pelo futevôlei ele já tem, esporte que vem praticando quase que diariamente na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste (RJ).

Adepto da música popular brasileira, o volante foi, recentemente, a um dos shows mais procurados e badalados atualmente: "Dominguinho", do trio João Gomes, Mestrinho e Jota Pê. Por lá, assistiu à apresentação do palco e depois foi tietado pelos músicos no camarim.

Jorginho também marcou presença no tradicional "Jogo das Estrelas", promovido por Zico, no Maracanã. No vestiário, fez questão de tirar fotos com o Galinho de Quintino e com outro ídolo rubro-negro: Adriano Imperador.

MUDANÇA TERMINOU SOMENTE EM DEZEMBRO

Jorginho passou boa parte dos seis primeiros meses de Flamengo se dividindo entre treinos, jogos e a mudança. Sua residência no Rio de Janeiro ficou completamente pronta somente em dezembro.

Em entrevista ao UOL em outubro, o volante comentou como tem sido a adaptação de seus filhos, que nasceram na Europa, e da esposa, a cantora irlandesa Catherine Harding.

"Mistura tudo. A gente tenta pegar o melhor de cada cultura e vai tentando implementar. Em casa falo mais inglês, pois as crianças nasceram lá, mas estão tentando aprender o português, já estão pegando e estão dando o jeitinho brasileiro, estão gostando bastante da culinária também. A gente vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali... É uma mistureba (risos)", disse.