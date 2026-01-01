SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Meia-Noite, Batalhão, Referência, I9, muitos Atléticos e Américas -a Copa São Paulo de Futebol Júnior reserva uma vasta gama de nomes curiosos entre os 128 times participantes nesta edição de 2026.

OS TIMES DA COPA SÃO PAULO

O jogo de abertura da competição terá o Meia-Noite, de Patrocínio Paulista. A equipe, antes de várzea, fez sua estreia em competições de base da Federação Paulista de Futebol em 2025 e vai para a sua primeira Copinha. O nome é uma referência ao horário em que o grupo de amigos que fundou o clube tomou a decisão de criá-lo. O time está na mesma chave que Coritiba, Ponte Preta e Real-RR.

Sim, a Copinha tem um time da Polícia Militar. O Batalhão-TO, um dos estreantes da competição, é parte de um projeto do 1° Batalhão da Polícia Militar do estado do Tocantins. O time está no grupo 27, que tem sede em Barueri, e vai enfrentar Palmeiras, Remo e Monte Roraima.

Um trocadilho também faz parte do nome de um dos times da Copinha: I9. O clube de Ribeirão Preto leva essa alcunha pela ideia de "inovação". O time é focado na base e tem o selo de formador de atletas pela CBF. Está no mesmo grupo que Vasco, Velo Clube-SP e Guanabara City-GO.

E tem time que quer ser referência no modelo e no nome. O Referência, de Embu das Artes-SP, está na mesma chave que Ituano, Real-RS e Ivinhema e, assim como o I9, tem o propósito de ser um clube formador.

Atléticos não estão em falta na Copinha. Ao todo, cinco equipes têm essa alcunha como a principal no seu nome: Atlético-MG, Atlético-BA, Atlético Guaratinguetá-SP, Atlético-PI e Athletico.

O mesmo acontece com Américas e Reais, que têm quatro equipes cada. São elas: América-RN, América-SP, América-RJ, América-MG, Real-RR, Real Brasília-DF, Real Soccer-SP e Real-RS.

"Santos", "Santo" e "Santa" também fazem parte da lista. Aparecem nesta categoria: Santa Cruz, Santa Fé-SP, Santos, Santo André, São José-SP, São Bento-SP, São Paulo e São Luís-MA.

FORMATO DE DISPUTA

O formato de disputa da Copinha segue o mesmo dos últimos anos. Os 128 times participantes foram divididos em 32 grupos com quatro equipes cada. As chaves serão disputadas dentro de uma mesma sede localizada dentro do estado de São Paulo.

Após os três jogos da fase de grupos, os dois melhores colocados de cada grupo avançam para o mata-mata. A partir daí, as equipes se enfrentarão em jogos eliminatórios únicos.

Serão três fases eliminatórias até as oitavas de final. A final será realizada no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, em um estádio da capital. No ano passado, ela foi disputada na Mercado Livre Arena Pacaembu.