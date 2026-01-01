SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Enzo Maresca, técnico italiano que levou o Chelsea à conquista da Copa do Mundo de Clubes em julho do ano passado, é o primeiro técnico demitido de 2026.

O clube inglês emitiu um comunicado na manhã desta quinta-feira (1º) confirmando a saída do treinador. A nota diz que a decisão é do clube e também do treinador.

"Com objetivos importantes ainda em disputa em quatro competições, incluindo a classificação para a Liga dos Campeões, Enzo [Maresca] e o clube acreditam que uma mudança oferece à equipe a melhor chance de retomar o rumo certo na temporada".

De acordo com a BBC Sport, Maresca estava incomodado com a falta de apoio da direção do Chelsea durante a fase negativa da equipe.

O Chelsea só venceu dois dos últimos nove jogos e está muito distante da disputa de título da Premier League. O Arsenal lidera com 45 pontos, enquanto o Chelsea é o quinto com 30.

Maresca chegou ao Chelsea com um contrato até junho de 2029, e com opção de extensão por mais um ano, mas acabou demitido no primeiro dia de 2026. Ele estava no clube desde junho de 2024.

Foi Maresca que levou o Chelsea ao título da primeira Copa do Mundo de Clubes, disputada em julho do ano passado, superando o PSG na final por 3 a 0. A equipe inglesa ainda deixou Palmeiras e Fluminense pelo caminho no mata-mata.

Segundo o site The Athletic, divisão de esportes do The New York Times, Enzo Maresca está no topo da lista do Manchester City para suceder Pep Guardiola, que não deve seguir no clube.

Maresca foi auxiliar de Guardiola no City, e pode seguir no futebol inglês após a saída do Chelsea.