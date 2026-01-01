SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governo do Gabão anunciou medidas drásticas relacionadas à seleção masculina de futebol do país após a queda da equipe na primeira fase da Copa Africana de Nações, sacramentada nesta quarta-feira (31).

Astro da seleção, Pierre-Emerick Aubameyang (ex-Barcelona, Arsenal e Milan) foi proibido de ser convocado. Além dele, o capitão Bruno Ecuéle Manga também enfrentou a restrição imposta pelo presidente do país, Brice Clotaire Oligui Nguema. O governo divulgou um comunicado decretando as medidas.

O governo também determinou a suspensão das atividades da seleção masculina até nova ordem. O comunicado divulgado neste 1° de janeiro também exigiu a dissolução da comissão técnica.

Gabão deu vexame na Copa Africana de Nações. A seleção perdeu os três jogos que fez na fase de grupos. Eles foram contra Camarões (1 a 0), Moçambique (3 a 2) e Costa do Marfim (3 a 2).

Aubameyang foi titular nos dois primeiros jogos da campanha e marcou um gol na derrota contra Moçambique. No duelo contra a Costa do Marfim, o último na competição, o jogador alegou lesão e foi cortado.

O vexame vem após o país quase conseguir uma vaga na Copa. A seleção gabonesa liderou seu grupo durante boa parte das Eliminatórias Africanas, mas acabou sendo superada pela Costa do Marfim e teve de ir para a repescagem. Nela, foi eliminada pela Nigéria.