RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Aprovado nos exames médicos na última terça-feira, o zagueiro Vitão assinou contrato com o Flamengo até 2029 no mesmo dia, mas só será apresentado oficialmente pelo clube após a chegada ao Brasil do diretor de futebol, José Boto, que passa as festas de fim de ano em Portugal, sua terra natal.
Boto chega ao Rio no início da semana que vem, entre 5 e 6 de janeiro. A apresentação oficial de Vitão deve acontecer alguns dias antes da reapresentação do elenco principal, prevista para 12 de janeiro. A tendência é a de que o zagueiro conceda a entrevista coletiva com a imprensa e vista a camisa flamenguista pela primeira vez nos dias 9 ou 10 de janeiro.
Vitão interrompeu rapidamente suas férias no Nordeste somente para realizar exames médicos e assinar com o Flamengo. Ele desembarcou bem cedo, na manhã do dia 30 de dezembro, e foi recepcionado por jornalistas e alguns torcedores no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Após as burocracias, retornou para onde estava com os familiares.
O defensor chegou a ter sua transferência encaminhada para o Cruzeiro, mas o negócio acabou melando pois o zagueiro João Marcelo -incluso nas negociações- não aceitou ir para o Internacional por empréstimo.
Vitão custou ao Flamengo cerca de 10 milhões de euros, sendo que 4,7 milhões de euros se referem ao abatimento da dívida do Internacional, com o clube carioca, pela compra do volante Thiago Maia.