RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense anunciou a renovação de contrato com o goleiro Fábio até dezembro de 2027.

Com 45 anos atualmente, o arqueiro chegará ao fim do vínculo aos 47, já que seu aniversário é em 30 de setembro.

Fábio tem sido destaque e titular absoluto desde sua chegada ao Fluminense, em 2022. O goleiro foi peça imprescindível no título inédito da Libertadores, em 2023, e também na campanha de 2024, na fuga contra o rebaixamento.

Recentemente, Fábio se tornou o atleta com mais partidas oficiais na história do futebol mundial, ultrapassando a marca de 1.390 jogos e superando o goleiro inglês Peter Shilton.

Fábio foi indicado ao prêmio "The Best FIFA" 2025, concorrendo a um lugar na seleção do ano do futebol mundial depois de se destacar na campanha do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, onde o Tricolor chegou às semifinais.