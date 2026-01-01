SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Internado desde o dia 29 no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, o ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos, 52, encontra-se "clinicamente estável e assintomático", informou boletim médico divulgado nesta quinta-feira (1) pela instituição médica.

O ex-jogador está sob cuidados médicos após realizar exames de rotina que constataram uma obstrução coronariana. Foi feita, então, uma ressonância magnética que teria apontado que "uma porcentagem muito alta de seu coração não funcionava".

"O paciente evolui de forma satisfatória, encontra-se clinicamente estável, assintomático, em pós-operatório, sob observação em leito de UTI, conforme protocolo assistencial da instituição", informou o boletim.

No dia 31, pelas redes sociais, o ex-lateral confirmou sua internação, mas negou que havia sofrido um ataque cardíaco.

Roberto Carlos se aposentou do futebol em 2012, antes de um breve retorno em 2015 na liga da Índia. Ele já havia enfrentado problemas de saúde neste ano e precisou adiar uma visita promocional ao Nepal, em abril, por causa de uma "doença súbita".

Atualmente ele mora na Espanha e está no Brasil para curtir férias.

