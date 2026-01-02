SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao que tudo indica, a fila andou para Tom Brady, 48. Pai de dois filhos com Gisele Bündchen, o astro da NFL foi visto curtindo uma festa de Réveillon ao lado da influenciadora Alix Earle, de 25 anos.

Os dois foram flagrados em clima de romance por fãs e curiosos em uma festa de ano novo em St. Barths, no Caribe. Nas imagens, que circulam nas redes sociais, Brady e a influenciadora aparecem trocando abraços e carícias.

Gisele, 45, acaba de se casar pela segunda vez. Ela oficializou a união com Joaquim Valente, 36, no dia 20 de dezembro, na Flórida.

Tom Brady e Gisele foram casados por 13 anos e se separaram em 2022. Eles são pais de Benjamin, 16, e Vivian, 13. A modelo também é mãe de River, de dez meses, com o atual marido. Brady também é pai de John, 18, com Bridget Moynahan.

Alix Earle é uma influenciadora americana, filha de um magnata do mercado imobiliário e estrela da Dança dos Famosos dos EUA. Até dezembro, ela namorava outro jogador da NFL, Braxton Barrios, de 30 anos.