SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Sergio Ramos é o líder de um grupo poderoso de investidores que tem interesse em comprar o Sevilla, clube que revelou o defensor de 39 anos. A informação é da emissora de rádio espanhola COPE.

O QUE ACONTECEU

Sergio Ramos está à frente de uma oferta para adquirir o controle do clube espanhol. O movimento acontece em meio ao processo de venda do Sevilla, que vive um momento de forte instabilidade financeira e institucional.

O zagueiro lidera um grupo de investidores que apresentou a "proposta mais robusta" até agora aos atuais acionistas do Sevilla. A iniciativa surge após o recuo de um consórcio norte-americano, que havia iniciado negociações, mas reduziu significativamente os valores depois de auditorias apontarem fragilidades nas contas do clube.

A oferta liderada por Ramos ainda está em fase de análise e depende da aceitação dos principais acionistas. Não há prazo definido para um desfecho, mas o processo deve avançar nas próximas semanas, já que o Sevilla busca uma solução rápida para reorganizar suas finanças e seu projeto esportivo.

O Sevilla atravessa uma fase delicada. Além das dificuldades esportivas nas últimas temporadas (nas duas últimas temporadas terminou a La Liga na 12ª e 13ª posição), o clube acumula prejuízos financeiros, queda de receitas e disputas internas entre acionistas ?cenário que levou à abertura formal para a venda do controle acionário.

O defensor foi formado nas categorias de base do clube e estreou como profissional no início dos anos 2000, antes de se transferir para o Real Madrid.

Em 2024, ele retornou ao Sevilla para uma última temporada e teve números convincentes: 37 jogos, sete gols e uma assistência.

