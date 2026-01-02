SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo se reapresenta no SuperCT, nesta sexta-feira (2), a partir das 17h (de Brasília) com uma lista muito maior de saídas do que chegadas no elenco para 2026.

BARCA E POUCOS REFORÇOS

Oito jogadores fecharam 2025 no São Paulo e mudaram de clubes para 2026. Jandrei, Patryck Lanza (ambos Juventude), Matheus Belém (Camboriú) e Maílton (Fortaleza) foram emprestados. Rigoni, Dinenno, Luiz Gustavo e Leandro ficaram sem contrato e foram dispensados.

Outros três nomes tinham contrato com o Tricolor, estavam em outros clubes e foram renegociados. Galoppo e Erick permaneceram de vez no River Plate e no Vitória, respectivamente, enquanto Moreira teve seu empréstimo renovado com o Porto.

Quem também tem saída próxima é Oscar. Após a síncope vasovagal que o fez desmaiar durante uma avaliação no São Paulo, o meio-campista deve anunciar a sua aposentadoria.

As contratações, por outro lado, são poucas. Até agora, o São Paulo só anunciou a chegada do meia Danielzinho, que estava livre no mercado após ficar sem contrato com o Mirassol.

Outros dois reforços estão acertados, mas ainda não foram anunciados. O goleiro Carlos Coronel deve chegar, assim como Lucas Ramon, lateral que tem vínculo com o Mirassol até abril e assinou um pré-contrato com o São Paulo, que tenta antecipar a liberação.

Os reforços, até agora, não custaram nada ao bolso tricolor. Em meio às dívidas, o clube tem reduzido os gastos e vem aproveitando as oportunidades de mercado.

Gonzalo Tapia e Enzo Díaz foram envolvidos no negócio que culminou na ida de Galoppo ao River Plate e ficarão em definitivo. Díaz seria adquirido de qualquer forma porque já havia batido a meta estipulada, e Tapia ainda tinha contrato para o ano.

TEMPORADA DO SÃO PAULO

O São Paulo disputará quatro competições ao longo de 2026. A equipe entrará em campo pelo Paulistão, Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

A equipe estreia na temporada no próximo dia 11, quando encara o Mirassol, fora de casa, pelo Paulistão. No fim do mês, por volta do dia 28, o Tricolor inicia sua jornada no Brasileirão enfrentando o Flamengo.

Por ser time de Série A, o São Paulo começará a Copa do Brasil somente na quinta fase, prevista para abril, mesmo mês da estreia na fase de grupos da Sul-Americana.