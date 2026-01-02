SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A grande novidade do Palmeiras na reapresentação na Academia de Futebol no dia 4 de janeiro será a presença do meio-campista Marlon Freitas, que chegará do Botafogo em negócio de quase R$ 33 milhões.

Após anunciar o jogador, o Departamento de Futebol terá que resolver o destino de dois jogadores e ainda busca no mercado da bola quatro reforços.

O QUE ACONTECEU

A reportagem apurou que a direção do Palmeiras será mais agressiva no mercado neste início de temporada após um final de 2025 bem calmo. O Palmeiras encaminhou a contratação de Marlon Freitas, e selou os negócios com Gilberto (Athletico-PR), Rômulo (Novorizontino), Caio Paulista (Grêmio) e Aníbal Moreno (River Plate) ?só o argentino vai em definitivo.

O Palmeiras busca quatro peças para reforçar seu elenco: um zagueiro, um volante, um meia e um atacante. O planejamento de 2026 conta com ajustes pontuais no elenco que foi vice-campeão de três competições em 2025 (Paulista, Copa Libertadores e Brasileirão).

Além disso, a direção precisa definir os novos clubes do zagueiro Micael e do atacante Bruno Rodrigues. Ambos não fazem parte dos planos da comissão técnica para a temporada que vai começar e devem ser emprestados.

O clube também aguarda ansiosamente o retorno dos atletas que estão no departamento médico. O goleiro Weverton, o meio-campista Lucas Evangelista e os atacantes Felipe Anderson e Paulinho devem ser as novidades do Palmeiras no primeiro trimestre.

O Palmeiras estreia na temporada no dia 10 de janeiro, contra a Portuguesa, no Canindé. A comissão técnica vai usar a mesma estratégia do ano passado para o Estadual: dar oportunidades para os garotos da base jogarem, e os titulares ganhando ritmo de jogo para o restante da temporada. A equipe quase ficou fora do mata-mata do Paulista em 2025.