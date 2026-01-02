RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo não se dá por vencido e mantém vivo o desejo de contratar o atacante Kaio Jorge, cogitando aumentar ainda mais a proposta ao Cruzeiro, apesar do jogo duro do clube mineiro.

RAPOSA RECUSOU SEGUNDA PROPOSTA

O Cruzeiro recusou a segunda proposta feita pelo Flamengo. Ela consistia em 24 milhões de euros, a cessão do atacante Everton Cebolinha ?avaliado pelo Rubro-Negro em 8 milhões de euros - além de 10% em uma futura venda de Kaio Jorge. Nas contas da diretoria do Flamengo, a operação custaria 32 milhões de euros. Anteriormente, a oferta foi de 30 milhões de euros.

O clube mineiro segue irredutível e só aceita negociar Kaio Jorge por 50 milhões de euros. A diretoria celeste não pretende se desfazer do artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2025, ainda mais para um rival nacional direto. Por isso, só cogita negociar se os valores chegarem ao pretendido.

O Flamengo, porém, estuda esticar um pouco mais a corda para tentar sensibilizar o Cruzeiro. A aposta é numa proposta de 27 milhões de euros mais Cebolinha, o que nas contas do Rubro-Negro gera uma operação de 35 milhões de euros.

CEBOLINHA NÃO SE OPÕE AO NEGÓCIO

Everton Cebolinha, por sua vez, não se opõe à possibilidade de ser incluído na negociação. O jogador vê com bons olhos a movimentação, uma vez que já havia sido indicado pelo técnico Tite, onde viveu boa fase tanto na seleção brasileira como no Flamengo.

O atacante já declarou publicamente que pretende ter mais minutagem em 2026, e trabalhar novamente com o treinador, em sua avaliação, é uma possibilidade de que a meta se cumpra.

O Cruzeiro, por sua vez, sabe que em seis meses Cebolinha já pode assinar pré-contrato com outro clube, algo que tem mantido a diretoria mineira com cautela.

CRUZEIRO DE OLHO EM LUIZ ARAÚJO TAMBÉM

Pelo lado do Cruzeiro, uma possível inclusão de Luiz Araújo na transação por Kaio Jorge poderá fazer a diretoria repensar. Além de Cebolinha, o também atacante rubro-negro é outro que agrada à comissão técnica de Tite.

O Flamengo, porém, até o momento, não pretende se desfazer de Luiz Araújo. O técnico Filipe Luís o vê como uma peça importante em seu elenco.

FALTA DE ACORDO COM TATY CASTELLANOS AUMENTA BUSCA POR ATACANTE MÓVEL

O Flamengo tentou a contratação do atacante Taty Castellanos, da Lazio, da Itália. No entanto, segundo o colunista do UOL, César Luis Merlo, o argentino já está apalavrado com o West Ham, da Inglaterra.

A falta de acordo com o jogador fez o Rubro-Negro aumentar as buscas por um atacante mais móvel para disputar posição com Pedro. E dentro dessa análise, Kaio Jorge é quem preenche melhor essas características.

Além da questão técnica, a ênfase na contratação do atacante cruzeirense faz parte de uma estratégia "Bayern de Munique" adotada pelo Flamengo, que consta em não só ter um ganho técnico como também enfraquecer um rival nacional direto na disputa por títulos.

Até o momento, o Rubro-Negro já acertou a contratação do zagueiro Vitão. O defensor ex-Internacional assinou contrato até 2029 e será apresentado na semana que vem.