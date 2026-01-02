SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino acertou o empréstimo do atacante uruguaio Thiago Borbas para o Real Oviedo, equipe que está disputando o Campeonato Espanhol nesta temporada.

O atacante de 23 anos só disputou sete jogos como titular no Red Bull Bragantino em 2025, e o clube decidiu emprestá-lo com opção de compra até o fim da temporada europeia.

O Real Oviedo é o 19º colocado da La Liga com apenas 11 pontos em 17 jogos disputados. A equipe luta para permanecer na elite do futebol espanhol em sua volta à elite após 24 anos.

Borbas fechou 2025 com 32 jogos, três gols e uma assistência.

Sua melhor temporada da carreira foi em 2022, quando marcou 19 gols em 44 jogos pelo River Plate-URU. Ele foi o artilheiro do Campeonato Uruguaio e chamou a atenção do RB Bragantino.