SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Surpresa do Brasileiro e com vaga na próxima Libertadores, o Mirassol viu diversas peças deixarem o elenco neste fim de ano e ainda não anunciou nenhum reforço para a principal temporada de sua história.

DESMANCHE?

Ao todo, 10 jogadores deixaram o Mirassol desde o fim do Brasileiro. Entre eles, três eram titulares e destaques do time: o capitão Danielzinho, que foi para o São Paulo, e o meio-campista Gabriel, que assinou com o Sporting Cristal, do Peru ?ambos estavam em fim de vínculo. O zagueiro Jemmes foi vendido ao Fluminense.

Outros destaques que vinham do banco também foram embora. Guilherme Marques saiu após o fim do contrato, e Chico da Costa voltou ao Cerro Porteño com o término do empréstimo ?ele acertou com o Cruzeiro.

Outra perda está encaminhada: Lucas Ramon. O lateral-direito titular está em fim de contrato ?vai até abril? e já tem um acordo para defender o São Paulo.

O técnico Rafael Guanaes teve a oportunidade de sair, mas recusou. O treinador foi procurado pelo Botafogo após o clube carioca ficar sem Davide Ancelotti, mas optou por permanecer no Leão.

O Mirassol ainda não anunciou reforços para 2026. O clube tem como novidade mais provável o meio-campista Lucas Mugni, que deixou o Ceará.

Se faltam caras novas, o time paulista conseguiu assegurar a permanência de alguns pilares para o ano que vem. A diretoria acertou as renovações dos contratos dos goleiros Walter, Alex Muralha e Thomazella, do zagueiro Luiz Otávio e do meio-campista Chico Kim. O volante José Aldo, que estava emprestado, foi comprado em definitivo.

O ano será de calendário ainda mais cheio para o Mirassol. O clube paulista disputará a Libertadores, o Brasileiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista.

A BARCA DO MIRASSOL

Bruno Bertinato (goleiro) - Portuguesa (fim do empréstimo)

Chico da Costa (atacante) - Cerro Porteño (fim do empréstimo) e depois Cruzeiro

Danielzinho (meia) - São Paulo (fim do contrato)

Gabriel (meia) - Sporting Cristal (fim do contrato)

Gabriel Knesowitsch (zagueiro) - Cuiabá (fim do empréstimo)

Guilherme Marques (meia) - sem clube (fim do contrato)

Maceió (atacante) - Portuguesa (fim do empréstimo)

Matheus Bianqui (meia) - Novorizontino (fim do empréstimo)

Matheus Sales (meia) - Botafogo-SP (fim do contrato)

PH (lateral) - Noroeste (fim do empréstimo)