SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Lyon entra em campo neste sábado (3) contra o Mônaco, às 13h (de Brasília), no estádio Luís II, pelo Campeonato Francês, mas Endrick ainda não fará sua estreia pela nova equipe. A informação é do jornal francês L'Equipe.

O QUE ACONTECEU

Segundo o L'Equipe, o técnico Paulo Fonseca não vai relacionar o atacante para a partida contra o Mônaco. A expectativa é de que ele ao menos ficasse como opção no banco de reservas.

"Ele [Endrick] está bem fisicamente, mas não está pronto para jogar 90 minutos. Ele começou os treinamentos esta semana, a adaptação está acontecendo muito bem. Ele está motivado, (...) mesmo que não possa jogar neste sábado (03) em Mônaco", disse Paulo Fonseca em coletiva de imprensa que antecede a partida.

O Lyon pagou um milhão de euros (cerca de R$ 6,5 milhões na cotação atual) ao Real Madrid pelo empréstimo do jogador até o fim da temporada europeia. O clube francês não tem opção de compra.

A estreia de Endrick deve ficar o dia 11 de janeiro (domingo), contra o Lille, às 17h (de Brasília), pela segunda rodada da Copa da França. Ele foi anunciado como novo reforço da equipe no dia 23 dezembro.

O empréstimo de Endrick é uma estratégia do jogador para ter mais tempo de jogo e poder lutar por uma vaga na Copa do Mundo, que começa em junho do ano que vem.

Em novembro, Carlo Ancelotti ?que trabalhou com ele no Real Madrid e agora comanda a seleção brasileira? revelou ter tido uma conversa com o atacante e disse que ele "tem que jogar" para brigar por uma vaga no Mundial.

O contrato de empréstimo entre o Real Madrid e o Lyon prevê que Endrick dispute pelo menos 25 partidas como titular.

Tags:

Jornal