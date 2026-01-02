(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo retirou sua oferta ao Ajax de empréstimo com opção de compra pelo zagueiro Gastón Ávila.

PROPOSTA RETIRADA

O UOL apurou que o negócio está parado. Apesar da carência de zagueiros, os holandeses, inicialmente, não fecharam a porta para o Tricolor, e as tratativas vinham acontecendo nas últimas semanas pela cláusula de compra do vínculo e divisão do salário.

À reportagem, a palavra é de que a fatia salarial proposta pelo Ajax não agradou ao São Paulo, o que esfriou o negócio. O Tricolor tentou, inicialmente, replicar o acordo de empréstimo com o Fortaleza, que ficava em 50/50, mas sem sucesso.

Trazer um novo zagueiro canhoto já estava nos planos da diretoria de futebol desde antes da saída de Carlos Belmonte. Mesmo com a passagem de bastão para Rui Costa e Muricy Ramalho, a avaliação interna é de necessidade de um reforço, ao menos, na posição.

No momento, o plantel do técnico Hernán Crespo conta com cinco principais nomes: Arboleda, Alan Franco, Sabino, Rafael Tolói e Ferraresi. O último vem sendo negociado com o Botafogo por uma possível troca

Informação inicial da ESPN. O UOL confirmou.

VALORIZADO

Ávila atuou pelo Fortaleza em 2025, também cedido por empréstimo, e teve um segundo semestre de destaque, apesar do rebaixamento do Leão.

O argentino de 24 anos também tem propostas de Rosario Central, Royal Antwerp, da Bélgica, e de clubes da MLS, o que despistou o interesse do Morumbis. O clube argentino é, nesta sexta-feira (02), o principal interessado pelo atleta.