SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-lateral Roberto Carlos, 52, recebeu alta nesta sexta-feira (2) e deixou o hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde estava internado desde 29 de dezembro após passar por uma cirurgia no coração.

"Agradeço toda equipe médica pela atenção, cuidado e acompanhamento neste período", escreveu o ex-jogador em uma rede social.

Campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, Roberto procurou a unidade médica inicialmente para realizar exames de rotina, quando foi detectada uma obstrução coronariana, com indicação para uma angioplastia.

O procedimento foi realizado no mesmo dia, sem intercorrências, de acordo com o hospital. Pela internet, o ex-lateral com passagens por Palmeiras, Real Madrid e Corinthians, negou que tenha sofrido um infarto, conforme havia sido noticiado pelo jornal espanhol As.

"Passei por um procedimento médico preventivo, previamente planejado com a minha equipe médica. O procedimento foi bem-sucedido e estou bem. Não tive ataque cardíaco", explicou.

Roberto Carlos se aposentou do futebol em 2012, antes de um breve retorno em 2015 na liga da Índia. Ele já havia enfrentado problemas de saúde neste ano e precisou adiar uma visita promocional ao Nepal, em abril, por causa de uma "doença súbita".