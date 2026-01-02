SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, anunciou nesta sexta-feira (2) o retorno do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, de 29 anos. Vinculado ao Cruzeiro, defenderá o clube paulista por empréstimo até dezembro deste ano. O atleta é aguardado para exames médicos.

O acordo entre as partes foi encaminhado ao longo da quinta-feira (1º), e o jogador não precisou se apresentou para a pré-temporada da equipe mineira, agora comandada por Tite. Gabigol e Tite trabalharam juntos no Flamengo, nas temporadas de 2023 e 2024, e não cultivaram um bom relacionamento.

Ao deixar a equipe carioca rumo a Belo Horizonte, Gabigol chegou a dizer que Tite não o respeitava como atleta. Durante seu período como treinador da seleção brasileira (2016-2022), o técnico também deu poucas oportunidades ao atacante.

Agora sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, Gabigol voltará ao clube pelo qual foi revelado e atuou profissionalmente de 2013 e 2016 e em 2018. Nesse período, disputou 210 partidas, marcou 84 gols e deu 13 assistências. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2018, com 18 gols, e três vezes artilheiro da Copa do Brasil, além de ter conquistado duas edições do Campeonato Paulista (2015 e 2016).

O contrato com o clube da Vila Belmiro prevê uma opção de compra ao fim do período de empréstimo.

"Estamos esperando o Gabriel para os exames médicos de rotina. Ele tem identidade com o clube e sempre demonstrou, pelo menos desde dezembro, a vontade de retornar", afirmou o presidente alvinegro, Marcelo Teixeira.

"Percebemos que está concentrado, preparado e determinado para ajudar em um ano desafiador, difícil, de muitas competições. Precisamos de atletas determinados a não estar apenas por nome, mas colaborando e contribuindo com a qualidade que têm", acrescentou.

Santos e Cruzeiro dividirão o salário de Gabigol. O clube mineiro não receberá compensação imediata pelo empréstimo e continuará arcando com outros custos ligados ao jogador, como as luvas.

O acerto ocorre dias depois de o Santos anunciar a renovação do contrato de Neymar. O atacante optou por estender seu vínculo com o clube até o fim deste ano.