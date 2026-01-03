SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As oitavas de final da Copa Africana de Nações começam neste sábado (3) e terão a presença de uma seleção que nem sequer venceu um jogo na primeira fase: a Tanzânia, que vai enfrentar Marrocos, dono da casa, neste domingo (4).

O regulamento da competição é parecido com o do novo formato da Copa do Mundo e mostra que é possível que o Mundial do ano que vem tenha um país no mata-mata mesmo que ele não vença nenhuma partida.

O QUE MOSTRA A COPA AFRICANA?

Quatro dos seis terceiros colocados se classificaram para as oitavas da Copa Africana de Nações. Isso significa que 66,67% dos terceiros colocados garantiram vaga no mata-mata, como prevê o regulamento.

Das seleções que avançaram como melhores terceiras, só a Tanzânia não venceu. A equipe empatou com Uganda e Tunísia (ambos por 1 a 1) e perdeu para a Nigéria por 2 a 1. Com dois pontos, ficou atrás de nigerianos e tunisianos no grupo, mas avançou como a quarta melhor terceira posicionada.

Se não fosse a Tanzânia, a vaga poderia ficar com outras duas seleções que também não venceram. Angola e Comores ficaram em terceiro em suas chaves com os mesmos dois pontos dos tanzanianos, mas levaram a pior nos critérios de desempate.

A Copa do Mundo terá a mesma porcentagem de seleções que ficarem em terceiro avançando (66,67%). No Mundial, oito dos 12 terceiros colocados vão avançar à segunda fase ?a primeira do mata-mata.

A mudança aconteceu justamente por causa do aumento de participantes na Copa. Antes, no formato com 32 seleções, apenas as duas primeiras de cada chave avançavam para o mata-mata. Agora, serão as duas melhores de cada agrupamento e as oito melhores terceiras.

OITAVAS DA COPA AFRICANA DE NAÇÕES

Sábado (3/1)

13h - Senegal x Sudão

16h - Mali x Tunísia

Domingo (4/1)

13h - Marrocos x Tanzânia

16h - África do Sul x Camarões

Domingo (5/1)

13h - Egito x Benin

16h - Nigéria x Moçambique

Segunda-feira (6/1)

13h - Argélia x RD Congo

16h - Costa do Marfim x Burkina Faso