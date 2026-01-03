SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio explicou as negativas do clubes às propostas do Flamengo para contratar Kaio Jorge. O dirigente comentou ainda o interesso do clube mineiro pelo meia Gerson, que está no Zenit (Rússia).

O dirigente afirmou que "valor oferecido pelo Flamengo é abaixo do que o Cruzeiro prospecta" para vencer Kaio Jorge. A segunda proposta Rubro-Negra foi de 32 milhões de euros e consistia em 24 milhões de euros, a cessão do atacante Everton Cebolinha ?avaliado pelo Rubro-Negro em 8 milhões de euros - além de 10% em uma futura venda de Kaio Jorge.

O time mineiro quer 50 milhões de euros pelo artilheiro do Campeonato Brasileiro e não demonstra interesse em se desfazer do jogador. O Flamengo, porém, estuda esticar um pouco mais a corda para tentar sensibilizar o Cruzeiro.

"A gente entende que neste momento os valores são relativamente baixos pelo que ele representa para o clube. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, um jogador de alto nível, jovem. Então a gente entende que o valor oferecido pelo Flamengo é abaixo do que o Cruzeiro prospecta. Nós não vamos vender nenhum jogador a qualquer custo para nenhum clube. Hoje nós podemos dizer que não dependemos de vendas dos jogadores para manter o clube. Isso é um fato que tranquiliza a comissão técnica", disse o vice-presidente do Cruzeiro à Itatiaia.

Em relação a Gerson, o dirigente se mostrou otimista, mas vê uma negociação complexa. Gerson deixou o Flamengo após a disputa do Mundial de Clubes de 2025. No Zenit, o volante atuou em apenas 12 oportunidades, e tem um gol.

"É um jogador que estamos em negociação, não é uma negociação fácil. É uma negociação que vai perdurar alguns dias pelo fato de que ele está em um grande clube na Rússia e pela grandeza do Gerson. Como um bom mineiro a gente vai negociando devagar, no dia a dia. [...] Estamos com expectativas altas, mas a gente sabe que não é uma negociação fácil. Estamos trabalhando. Quem sabe podemos ter um final feliz com relação ao Gerson. Ele quer voltar para o futebol brasileiro e o Cruzeiro é uma das opções para ele", falou.