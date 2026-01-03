SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo tem tudo certo para anunciar a contratação do goleiro Carlos Coronel. Nascido no Brasil, ele fez sucesso fora daqui e joga pela seleção do Paraguai.

QUEM É CARLOS CORONEL?

Carlos Coronel nasceu no Mato Grosso do Sul e tem 29 anos. O goleiro tem 1,92 m e chega para concorrer com Rafael e Young entre os nomes da posição no São Paulo.

Coronel teve a chance de ser uma cria de Cotia. O goleiro passou um período no São Paulo quando tinha 15 anos, mas acabou dispensado.

Tinha uns 15 anos quando fiquei um mês em Cotia no CT e fui aprovado, mas depois fui dispensado. O motivo exato eu não consigo dizer. Talvez tenha acontecido algo entre o meu representante na época e algum diretor do São Paulo.Carlos Coronel, à ESPN, em 2022

O goleiro fez a base no interior de São Paulo e surgiu no Red Bull Brasil ?antes da fusão com o Bragantino. Depois de uma passagem pelo Liefering, da Áustria, Coronel seguiu no país europeu para defender o Red Bull Salzburg.

Os Estados Unidos foram a parada seguinte. O goleiro foi emprestado ao Philadelphia Union, em 2019, e, depois, começou sua jornada no New York Red Bulls, do mesmo grupo do RB Salzburg. Ele deixou o clube estadunidense somente no fim do ano passado e ficou livre no mercado.

Apesar de brasileiro, Carlos Coronel tem nacionalidade paraguaia e defende a seleção sul-americana. Ele fez parte da campanha que terminou com a classificação para a Copa do Mundo deste ano.

Coronel foi titular em nove jogos da seleção paraguaia entre 2023 e 2024. O goleiro perdeu a titularidade e foi reserva na campanha da seleção paraguaia na última Copa América e nos jogos finais das Eliminatórias para a Copa do Mundo.