SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A conquista da Copa do Brasil, no dia 21 de dezembro, trouxe também um saldo positivo para o Corinthians no início da temporada de 2026.

O triunfo na competição nacional permitirá que o elenco seja dosado durante o Campeonato Paulista.

MANUTENÇÃO DE NÍVEL ATÉ A COPA

Ainda em meados de novembro, o departamento de performance do Timão traçou os primeiros planos para a pré-temporada, que será curta, com apenas nove dias entre a reapresentação e a estreia corintiana no Campeonato Paulista, marcada para 11 de janeiro.

Sem o espaço ideal para descanso, a ideia é tratar a parte física do primeiro semestre de 2026 como uma continuidade do trabalho desenvolvido em 2025.

A recuperação física mais profunda está prevista justamente para esse período da Copa do Mundo no meio do ano, em que haverá uma pausa de aproximadamente 50 dias.

TEMPORADA DIVIDIDA

O intuito dos departamentos médico, físico e fisiológico do Corinthians é dividir a próxima temporada em duas etapas, mas sem ignorar a carga física acumulada pelos atletas no início do ano.

A condição física de cada jogador será avaliada de forma individual. Por isso, as avaliações e os testes foram antecipados para dezembro, repetindo um movimento que já havia sido feito na transição entre as temporadas de 2024 e 2025.

Os atletas que iniciaram o ano com carga física elevada, em razão do calendário de 2025, serão preservados no começo desta temporada para reduzir riscos de lesão e desgaste excessivo.

Nesse contexto, a conquista da Copa do Brasil dá ao clube maior tranquilidade para dosar o elenco durante o Campeonato Paulista, permitindo que o foco principal em janeiro esteja no início do Brasileirão, marcado para o dia 28, e na Supercopa do Brasil, que acontece em 1º de fevereiro.

PLANEJAMENTO DEPENDE DE AVAL

A construção desse planejamento físico contou com o acompanhamento da comissão técnica liderada por Dorival Júnior. O treinador leva em consideração as avaliações dos especialistas das áreas de saúde e performance na definição de convocações e escalações.

Para que o plano seja colocado em prática, no entanto, será necessário o aval do novo executivo de futebol, Marcelo Paz.

Embora tenha chegado ao clube com foco maior nas áreas financeira e de mercado, é Paz quem comanda o departamento de futebol, e todas essas decisões passam por ele.

Há uma reunião marcada entre o dirigente e os profissionais dos departamentos médico, físico, fisiológico e de performance na reapresentação do elenco, neste sábado, para definir o planejamento desses setores para o início de 2026.