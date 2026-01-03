SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a entrada do Botafogo ao longo desta semana, a lista de clubes brasileiros com transfer ban na Fifa aumentou. Ao todo, são oito equipes impedidas de registrar novos jogadores por causa de dívidas.

A LISTA DO TRANSFER BAN

Corinthians e Botafogo encabeçam a lista. O Timão deve cerca de R$ 40 milhões ao Santos Laguna, do México, pela contratação de Félix Torres, e o Glorioso tem um débito de R$ 115 milhões com o Atlanta United, dos Estados Unidos, por Thiago Almada.

O Amazonas, que está na Série C, tem três transfer ban impostos. Todos eles foram ativados na reta final de 2025, sendo que um deles só cairá quando o débito for quitado 100%. Os outros dois têm prazo de três janelas e podem cair caso o clube faça um acordo com a outra parte.

A Ponte Preta tem apenas um transfer ban, mas ele só cairá se o clube paulista quitar a dívida que tem. O caso é o mesmo para o Ipatinga-MG.

Miramar-PB e Colorado-PR fecham a lista dos times masculinos. Os paraibanos estão impedidos de contratar por três janelas, enquanto os paranaenses precisarão quitar a dívida por inteiro para terem o banimento retirado.

Real Brasília e Avaí Kindermann são os dois times femininos impedidos de contratarem. Ambos enfrentam restrições por três janelas.

A lista de times brasileiros com transfer ban teve outros gigantes ao longo do ano passado. Grêmio, Internacional e São Paulo chegaram a aparecer lá, mas resolveram suas pendências e foram retirados.

22/1/2020 - Colorado-PR - Até quitar a dívida

29/12025 - Real Brasília-DF - 3 janelas

8/8/2025 - Ipatinga-MG - Até quitar a dívida

12/8/2025 - Corinthians - 3 janelas

12/9/2025 - Miramar-PB - 3 janelas

23/9/2025 - Ponte Preta - Até quitar a dívida

29/9/2025 - Amazonas - Até quitar a dívida

7/10/2025 - Avaí Kindermann - 3 janelas

24/10/2025 - Amazonas - 3 janelas

24/10/2025 - Amazonas - 3 janelas