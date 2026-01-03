RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo não irá aproveitar em 2026 nenhum dos jogadores que estavam emprestados.

O atacante Carlinhos foi novamente emprestado, desta vez para o Remo. O jogador atuou no Vitória, em 2025, mas os baianos não quiseram exercer a opção de compra no valor de R$ 4,5 milhões. No clube paraense, ele assinará contrato até o fim da temporada, mesmo período em que se encerra seu vínculo com o Flamengo. Ou seja, o centroavante não atua mais pelo clube da Gávea.

Já o atacante Petterson, que estava emprestado ao Paysandu, teve seu contrato rescindido pelo Rubro-Negro. O vínculo ia até dezembro de 2027, mas as partes chegaram a um acordo para antecipar o distrato do jogador revelado no clube.

Outros dois "Crias do Ninho" ainda possuem contratos de empréstimo até junho de 2026: Lorran e Victor Hugo.

O meia-atacante Lorran está cedido ao Pisa, da Itália, e há uma cláusula que prevê a compra por parte do clube italiano caso ele atue pelo menos a metade dos jogos da temporada e não seja rebaixado. Até agora, porém, o jovem de 19 anos não deslanchou e soma apenas sete partidas e um gol.

Já Victor Hugo está no Santos. Ele soma nove partidas e nenhum gol. Em 2025, ele teve uma lesão na coxa direita que o deixou um longo período afastado. Apesar de ainda não ter empolgado, deve cumprir o contrato de empréstimo com o clube paulista até junho.