SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Luighi e o meia Luis Pacheco, de apenas 17 anos, ficaram de fora da lista de inscritos do Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ambos fazem parte dos planos da comissão técnica de Abel Ferreira para o início da temporada 2026.

A ausência de Luighi na Copa São Paulo não é uma novidade, já que ele atua no elenco profissional desde 2024, mas a situação de Luis Pacheco chamou a atenção.

SAIBA QUEM É A JOIA

Luis Pacheco é volante de origem, mas também pode atuar mais avançado no meio-campo. A comissão técnica do Palmeiras aprecia a versatilidade do jogador, que receberá oportunidades durante o Campeonato Paulista. Pacheco nasceu em Lajeado, no Rio Grande do Sul, e está no Palmeiras desde 2020 (chegou ainda no time sub-13).

O meia só fez seis jogos no time sub-20 do Palmeiras e furou a fila em relação a outros garotos da base. Luis disputou 40 jogos no time sub-17 com 5 gols, e no sub-20 praticamente não atuou. Ele passou na frente de Rafael Coutinho e Larson, que também são meio-campistas bem cotados dentro da base palestrina.

O jogador fez parte do elenco da seleção brasileira sub-17 que ficou no quarto lugar no Mundial da categoria em 2025. Ele disputou 8 jogos e deu uma assistência.

Em outubro, o Palmeiras renovou o contrato de Luis Pacheco até setembro de 2028, com uma multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 636 milhões na cotação atual) para clubes do exterior.

Pacheco já até estreou no elenco profissional do Palmeiras no ano passado. O meia disputou 8 minutos na vitória por 4 a 1 contra o Juventude, no dia 11 de outubro, e 12 minutos na vitória por 3 a 1 contra o Ceará, no dia 7 de dezembro.

PALMEIRAS TEM LACUNA NO MEIO-CAMPO

O Alviverde negociou Aníbal Moreno com o River Plate em definitivo no final do ano passado, e só tem Emiliano Martínez como primeiro volante de origem.

Lucas Evangelista, Andreas Pereira, e Marlon Freitas (que será anunciado oficialmente em breve) são as opções como camisa 8.

Luis Pacheco terá a oportunidade para convencer Abel Ferreira que pode fazer parte do elenco profissional.