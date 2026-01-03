SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais uma edição de Copa São Paulo de Futebol Júnior começou e um outro nome entrará para a lista de craques da competição a partir do dia 25 de janeiro, após a final. A reportagem lembra quais foram os últimos detentores do prêmio e por onde eles andam.

A Copa São Paulo não foi realizada em 2021 por causa da pandemia de Covid-19. Por este motivo, não houve um craque da competição.

POR ONDE ANDAM?

Lucas Otávio (Santos - 2014). Após não se firmar no Santos, o jogador passou por Paraná, Avaí, Ituano e PSTC-PR, mas não teve sucesso. Ele anunciou a aposentadoria em 2019, quando tinha 26 anos.

Gabriel Jesus (Palmeiras - 2015). O atacante é um dos que mais teve sucesso desde que foi o craque da Copinha. Jesus se firmou no profissional do Palmeiras e foi vendido para o Manchester City. Depois, se transferiu para o Arsenal, onde está até neste sábado (03). O jogador participou das Copas de 2018 e 2022 com a seleção.

Felipe Vizeu (Flamengo - 2016). Vizeu ganhou espaço no time profissional do Flamengo e foi vendido à Udinese, da Itália. Depois passou por Grêmio, Akhmat Grozny (Rússia), Ceará, Yokohama (Japão), Sheriff (Moldávia), Atlético-GO, Criciúma e Remo. Atualmente, está no Sporting Cristal, do Peru.

Pedrinho (Corinthians - 2017). O atacante virou destaque no time profissional do Corinthians até ser vendido para o Benfica. Depois, foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Com a guerra, ele foi emprestado ao Atlético-MG e voltou ao clube ucraniano recentemente.

Liziero (São Paulo - 2018). O volante teve espaço no time profissional do São Paulo. Depois, foi emprestado a Coritiba, Internacional e Yverdon (Suíça). Após o fim do contrato com o Tricolor, ele foi para o Nacional, de Portugal, onde está atualmente.

Antony (São Paulo - 2019). A joia foi vendida pelo Tricolor ao Ajax em 2020 e teve sucesso na Holanda. Antony se transferiu para o Manchester United, colecionou bons e maus momentos e foi emprestado ao Bétis. Após destaque durante o empréstimo, foi comprado pelo clube espanhol. Ele disputou a Copa de 2022 com a seleção brasileira.

Praxedes (Internacional - 2020). O meia teve oportunidades no time profissional do Inter até ser negociado com o Bragantino. Entre 2023 e 2024 foi emprestado para Vasco e Athletico, até voltar para o Massa Bruta em 2025.

Endrick (Palmeiras - 2022). A joia virou o principal jogador do Palmeiras durante o período em que esteve no time profissional. Endrick foi vendido ao Real Madrid, começou tendo oportunidades com Ancelotti, mas perdeu espaço. Com Xabi Alonso, ficou ainda mais sem chances e foi emprestado ao Lyon, da França.

Kevin (Palmeiras - 2023). O atacante teve poucos jogos pelo time profissional do Palmeiras até ser vendido para o Shakhtar Donetsk. Foram duas temporadas por lá até ele ser comprado pelo Fulham, da Inglaterra, na última janela de transferências.

Breno Bidon (Corinthians - 2024). O meia é titular do Corinthians atualmente. No mês passado, foi fundamental na conquista do título da Copa do Brasil ? foi o responsável por bater o último pênalti na semifinal contra o Cruzeiro e armou a jogada do gol do título contra o Vasco.

Ryan Francisco (São Paulo - 2025). A cria de Cotia ganhou algumas oportunidades no time profissional ao longo de 2025, mas rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho em julho e está em recuperação desde então.