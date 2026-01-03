SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos anunciou neste sábado (3) a contratação, por empréstimo, do atacante Gabigol (29), que estava no Cruzeiro.

Menino da Vila, santista e cruel. Predestinado a ser feliz no clube em que foi criado. Você está em casa, Gabigol. Bem-vindo de volta! Santos, em postagem nas redes sociais

O QUE ACONTECEU

Gabigol chega por empréstimo até o fim do ano e vestirá a camisa do Santos pela terceira vez. O atacante ?que defendeu o Alvinegro entre 2013 e 2016 e também em 2018? tem 210 jogos pelo clube paulista, 84 gols e 13 assistências.

O Santos não pagou nada pela transação e arcará apenas com o valor que Gabigol recebia na CLT, de mais de R$ 1 milhão, segundo Lucas Musetti, colunista do UOL.

Gabigol não poderá enfrentar o Cruzeiro ao longo do ano. O acordo não tem um valor fixado como opção de compra. Além disso, o Santos receberá uma taxa de vitrine caso Gabigol seja vendido durante o empréstimo.

O atacante deixa o Cruzeiro após o pênalti perdido na semifinal da Copa do Brasil, o que gerou desgaste com a torcida. A chegada do técnico Tite, com quem o jogador não tem boa relação, também pesou.