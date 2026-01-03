SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Primeiro adversário de João Fonseca em 2026, Reilly Openka (EUA) é número 52 do mundo e está em uma seleta lista de tenistas que alcançaram 1.000 aces (pontos de saque) em uma única temporada. Eles se enfrentam pelo ATP 250 de Brisbane, na Austrália.

Opelka tem 28 anos e, em 2019, se tornou o oitavo tenista da história da ATP a alcançar 1.000 aces durante uma temporada de simples. Ao todo, foram 1.014 pontos de saque em 48 jogos.

O bom desempenho no saque, inclusive, rendeu seu primeiro título, o ATP 250 de Nova York. Foram 43 pontos de saque na final contra o canadense Brayden Schnur.

Ao todo, Opelka tem 4.068 aces na carreira ?em 231 jogos? e já superou, por exemplo, o espanhol Rafael Nadal, que se aposentou com 4.009 pontos de saque e 1.271 partidas disputadas.

O norte-americano também é o mais alto tenista profissional em atividade, com 2,11m de altura, quase 30 cm a mais do que João Fonseca, número 24 do muntos, que mede 1,88m.

Opelka chegou a ser 17 do mundo em 2022 e passou quase dois anos longe das quadras. O atleta passou por uma cirurgia para retirada de um tumor benigno no quadril e, na sequência, teve uma lesão no punho e foi submetido a novo procedimento cirúrgico.

Ele tem quatro títulos na carreira - o dobro de João Fonseca ?e é o atual vice-campeão do ATP 250 de Brisbane. Reilly Opelka abandonou a final contra o checo Jiri Lehecka devido a uma contusão nas costas.

A organização ainda não anunciou a data e horário do jogo entre Fonseca e Opelka. Será o primeiro duelo entre os tenistas.