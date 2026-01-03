(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo acertou a liberação do zagueiro Pedro Andrade, de 20 anos, para assinar contrato com o Paida Linnameeskond, da Estônia. Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, o defensor foi um dos personagens da campanha vitoriosa ao marcar um dos gols na final contra o Corinthians, na vitória por 3 a 2 na grande decisão.

Com contrato válido apenas até setembro de 2026 e fora dos planos da equipe profissional, Pedro Andrade recebeu sinal verde da diretoria para seguir a carreira no futebol europeu. No acordo, o São Paulo manteve 30% dos direitos econômicos do atleta, pensando em uma possível valorização e futura venda.

SEM PROJEÇÃO DE MINUTAGEM

A liberação também está ligada ao planejamento das categorias de base. O zagueiro, que perdeu espaço na zaga titular do Sub-20, não foi inscrito na Copinha de 2026, a última que poderia disputar por conta da idade. Para o setor defensivo, o São Paulo, que faz sua estreia neste domingo, conta com Isac, Osório, Igão e Hugo Martins.

A avaliação interna é de que Andrade não teria espaço no time profissional, e as partes entendem que sua saída representa uma oportunidade de crescimento no futebol europeu, enquanto o clube preserva participação em uma eventual negociação futura.