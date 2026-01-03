SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com elenco incompleto, o Corinthians se reapresentou neste sábado (3), no CT Joaquim Grava, para dar início à temporada de 2026.

Foram quatro ausências em relação ao grupo que encerrou 2025 pelo clube.

FALTAS JUSTIFICADAS

Em Roma, na Itália, para finalizar os trâmites burocráticos para obter cidadania europeia, Yuri Alberto não participou da primeira atividade do ano. O centroavante havia sido liberado ainda na temporada passada pelo então executivo de futebol Fabinho Soldado, que deixou o clube na semana passada e acertou com o Internacional.

O volante José Martínez também não esteve no treinamento por questões envolvendo o passaporte. Durante o segundo semestre de 2025, o Corinthians identificou a necessidade de reemissão do documento. O atleta viajou à Venezuela e só poderá retornar ao Brasil após a regularização.

Em processo de renovação contratual, o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri e o volante Maycon também foram ausências na reapresentação. As negociações para a extensão dos vínculos da dupla caminham de forma positiva.

EMPRESTADOS NEGOCIAM RESCISÃO E TREINAM SEPARADO

Fagner, Renato e Alex Santana têm situação indefinida. Vinculados ao Corinthians, eles defenderem outras equipes, por empréstimo, na temporada passada.

O lateral-direito negocia a rescisão contratual e depende da liberação do Corinthians para permanecer no Cruzeiro, onde atuou em 2025.

Renato e Alex treinarão separadamente a partir desta segunda-feira, assim como o atacante espanhol Héctor Hernández, que está nessa condição desde o ano passado.

DESPEDIDAS

Os atacantes Ángel Romero e Talles Magno não tiveram seus contratos renovados e se despediram do Corinthians. O paraguaio tinha vínculo até 31 de dezembro e está livre no mercado. Já Talles retorna ao New York City, dos Estados Unidos. Ele estava emprestado ao clube paulista.