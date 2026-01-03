SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Arsenal venceu o Bournemouth de virada, fora de casa, por 3 a 2, neste sábado (3) e se isolou ainda mais na liderança da Premier League. O jogo foi marcado por uma falha e um gol de Gabriel Magalhães, um tento do ex-Fluminense Evanilson e dois gols de Rice, principal destaque da partida. Kroupi fez o outro dos mandantes.
Agora os Gunners foram aos 48 pontos e abriram seis de vantagem para o Aston Villa, vice-colocado. O Bournemouth, por sua vez, segue com o alerta ligado para a zona do rebaixamento com apenas 23 pontos, na 15ª posição.
Gabriel Magalhães viveu fortes emoções no primeiro tempo. Logo aos 9 minutos do primeiro tempo, o zagueiro recebeu de Hincapié, dominou e tentou tocar para Saliba. O defensor, porém, se atrapalhou e o também brasileiro Evanilson roubou a bola, avançou livre na área e bateu para o gol. Cinco minutos depois, no entanto, Madueke fez grande jogada individual pela direita e tocou para trás. Após um grande bate e rebate, a bola sobrou justamente para Gabriel Magalhães, que de voleio estufou a rede do Bournemouth para empatar.
Rice da a virada ao Arsenal
O Bournemouth tentou se valer do mando de campo no início da partida e se beneficiou da falha de Gabriel Magalhães no início. O Arsenal, porém, não se abalou com o gol e passou a correr atrás do prejuízo. Com um Mandueke inspirado, os Gunners construíram a virada e contaram também com o talento de Rice -destaque do time na temporada -e que fez o segundo gol aos 8 minutos do segundo tempo -com um belo chute após grande assistência de Odegaard- e o terceiro, aos 25, após passe açucarado de Saka para trás.