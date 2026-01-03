SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense segue tentando a contratação de Hulk e recebeu uma boa notícia nas últimas horas. O atacante sinalizou ao seu estafe que está disposto a deixar o Atlético-MG.

O Galo, contudo, não tem intenção de liberar o ídolo para o Tricolor das Laranjeiras. O UOL confirmou que Hulk precisaria expressar o desejo de sair diretamente aos dirigentes do clube mineiro para que o negócio avance ainda mais.

Por enquanto, o Fluminense aguarda os desdobramentos nos bastidores do Atlético-MG. A negociação ainda é considerada difícil. A informação inicial sobre o sinal verde de Hulk é do jornalista Lucas Tanaka.

O Atlético-MG também possui vencimentos pendentes com Hulk. As dívidas apresentam certo peso na negociação, embora a relação entre dirigentes e estafe do jogador seja considerada boa.

Se receber novo sinal verde, o Fluminense enviará proposta. Hulk tem contrato com o Galo até dezembro de 2026, ou seja, já poderia assinar um acordo prévio com o clube que desejar a partir de julho.

Aos 39 anos, o jogador vê a janela de alto nível se fechando após 2025 de altos e baixos no Atlético-MG. Por isso, estar em um grupo que jogará a Libertadores com equipe competitiva é um atrativo para Hulk e seu estafe.

O atacante é um dos maiores ídolos da história do Galo. Ele chegou a Belo Horizonte em 2021 e conquistou oito títulos. Ao todo, foram 287 jogos, 135 gols e 52 assistências.