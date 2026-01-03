RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Savarino se apresentará com atraso ao Botafogo por não conseguir deixar a Venezuela após o ataque dos Estados Unidos ao país sul-americano na madrugada deste sábado (3) -o presidente Nicolás Maduro foi capturado. A reapresentação do clube carioca ocorrerá amanhã.

O atacante está em Caracas, um dos locais atacados pelos Estados Unidos na noite passada. Como os aeroportos foram fechados, o jogador não conseguirá deixar o país a tempo.

Savarino e sua família estão em segurança. Eles pretendiam viajar de volta ao Brasil hoje, mas terão de esperar a abertura dos aeroportos, ainda sem uma definição.

A informação sobre Savarino foi publicada inicialmente pelo Globo Esporte e confirmada pelo UOL.

Alvo do mercado

Savarino é um dos nomes que tem ganhado força no mercado. O camisa 10 do Botafogo já teve seu nome ligado a duas negociações: com Corinthians e São Paulo.

Primeiro, o São Paulo demonstrou interesse no jogador. O clube paulista chegou a cogitar uma troca múltipla de atletas com o Botafogo, mas que não evoluiu até agora.

O Corinthians tentou há poucos dias. O clube manifestou interesse em envolver Félix Torres na negociação, mas o Botafogo recusou e pediu Raniele ou Gustavo Henrique. Não houve avanço.