SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians sofreu, mas estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior com vitória por 1 a 0 sobre o Trindade, neste sábado (3), em Jaú.

O Timão foi às redes aos 36 minutos, com gol do centroavante Favela. Antes, porém, o clube alvinegro viu o adversário goiano chegar com perigo diversas vezes. Na maioria delas parou na boa atuação do goleiro Matheus.

O Corinthians até fez um gol cedo, aos cinco minutos, com Luizinho. O atacante, porém, estava em posição irregular e a arbitragem corretamente marcou o impedimento.

Com o resultado o Timão assume a liderança do grupo 8 da Copinha. Porém, XV de Jaú e Luverdense se enfrentam às 17h (de Brasília), deste sábado, para fechar a primeira rodada da chave.

O Corinthians volta a campo na terça-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Luverdense (MT), novamente no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. O Trindade joga no mesmo dia e local, mas às 17h15 (de Brasília), contra o XV de Jaú. Ambas as partidas são válidas pela segunda rodada do grupo 8 da Copinha.

Como foi o jogo

O Corinthians iniciou a partida com: Matheus, João Vitor, Vera, Iago e Pires; Thomas, Luiz Gustavo Bahia e Gui Amorim; Luizinho, Favela e Tupã. O técnico é William Batista.

O Trindade, por sua vez, foi a campo com: Guti; Gustavo Paiva, Edmilson, Izaac e Jacó; Agnaldo, Rhuan e Brendo; Samuel, Bernardo e Arthur. A equipe é treinada por Hugo Lima.

Trindade abusado. A primeira chegada com perigo foi da equipe goiana, aos quatro minutos. Jaco finalizou na entrada da área e tirou tinta do travessão corintiano, mandando por cima do gol.

Não valeu. A resposta do Corinthians foi rápida e com bola na rede. Favela bateu cruzado e a bola encontrou Luizinho, em posição irregular, que escorou para o fundo do gol. A arbitragem, porém, anulou o lance.

Guti! O Timão dominou os primeiros 15 minutos e chegou com perigo aos 10, quando novamente Luizinho finalizou, mas parou no goleiro Guti, do Trindade, que espalmou a bomba soltada pelo atacante corintiano.

Milagre de Matheus. Após um bom início do Corinthians, o Trindade, aos poucos, foi tomando gosto pelo jogo. E só não foi para o intervalo vencendo porque o goleiro corintiano não permitiu. Aos 25 minutos, Arthur recebeu cruzamento rasteiro de Samuel e finalizou na entrada da pequena área. Matheus, porém, fez um milagre ao defender em dois tempos.

Quase. Já nos acréscimos, o Trindade novamente apareceu com muito perigo, quando Bernardo recebeu cruzamento e sozinho, no segundo pau, finalizou de peito para fora. A arbitragem, porém, marcou impedimento no lance.

De novo Matheus. O segundo tempo começou com o goleiro do Timão voltando a salvar o clube. Arthur fez o giro após cobrança de lateral e parou em novo milagre do arqueiro corintiano. No rebote, o Trindade ainda finalizou duas vezes, mas as finalizações pararam na marcação.

Guti também brilha. E o duelo parecia ser dos goleiros, pois Guti, do Trindade, também brilhou novamente na etapa final. Luizinho recebeu de Gui Amorim, bateu cruzado e parou em boa intervenção do arqueiro da equipe goiana.

Favela is here. Quando a partida parecida se encaminhar para um empate sem gols, o Corinthians foi buscar o resultado com Favela. Luizinho acionou o centroavante, que chegou o primeiro que o goleiro Guti e tocou por cima, por cobertura, para garantir a vitória corintianaG