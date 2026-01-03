SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maior jogadora de futebol feminino de todos os tempos, a brasileira Marta, 39, se casou com a ex-jogadora americana Carrie Lawrence, 28. A cerimônia foi realizada na sexta-feira (2) em um clube na cidade de Jupiter, na Flórida, Estados Unidos.

Marta chegou ao altar acompanhada pela mãe, dona Tereza. Ela escolheu um conjunto de calça, corselet e terno brancos, produzido com tecido 100% brasileiro, segundo a estilista Carla Gaspar. O look era completado por um chapéu de aba redonda da marca Graciella Starling Alta Chapelaria e sapatos da grife Prada. Já Carrie estava com um vestido bordado sem alças e com mangas rendadas.

Em um vídeo publicado pela organizadora Janine Closs no Instagram, a atacante brasileira comenta com bom-humor o enlace. "Eu nunca casei, obviamente que é uma experiência única, e que seja a última [vez] também", afirmou. "Só uma vez!", disse, aos risos.

Closs, que é brasileira, também deu detalhes sobre a cerimônia nas redes sociais. "Tive a honra de liderar a organização e decoração do casamento da Marta, icônica número 10 do Brasil", contou. "Cada detalhe foi pensado com amor, sensibilidade e intenção, transformando este dia em uma experiência verdadeiramente única e inesquecível."

"Fazer parte de um momento tão íntimo é mais do que trabalho, é uma honra, é confiança e propósito", continuou. "Quando o trabalho é feito com amor, ele é sentido ?e lembrado."

Também nas redes sociais, Carla Gaspar contou como foi criar o look de Marta para a celebração. "A beleza de saber quem somos! Assim foi desde o primeiro encontro, com atenção e sensibilidade, para interpretar o que a Marta é, na sua essência", afirmou.

"Força e leveza se misturam com autenticidade, um sorriso espontâneo e a postura de quem sabe quem é e sua relevância", prosseguiu. "Foram momentos divertidos , dentro da seriedade que fazer um look noiva pede sempre."

"Foi, sim, uma honra poder vestir essa mulher que merece todo o respeito e admiração, pela atleta que é, com certeza, mas mais ainda por ser como é e não perder o brilho de quem trilha um caminho de luz", concluiu.