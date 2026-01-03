SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro John viveu um pesadelo na derrota do Nottingham Forest para o Aston Villa por 3 a 1, neste sábado (3), pelo Campeonato Inglês.

O brasileiro falhou no terceiro gol do Aston Villa. Após lançamento para McGinn, John saiu afobado da área, viu o adversário levar para a esquerda e finalizar para o gol livre.

John levantou pedindo desculpas e logo caiu. O goleiro acusou uma lesão e foi atendido pelos médicos do Nottingham Forest.

O brasileiro precisou ser substituído e deixou o gramado do Villa Park chorando. Ele foi substituído por Matz Sels.

John havia assumido a titularidade recentemente. O brasileiro se aproveitou de uma lesão de Sels e tomou o posto do belga, que deixou Carlos Miguel, hoje no Palmeiras, no banco por muitos meses. Quando Sels voltou, John seguiu jogando.

O Nottingham Forest ainda não divulgou informações sobre a lesão que tirou John do jogo.

O problema vem em uma fase decisiva para John. O ex-goleiro de Santos, Botafogo e Inter havia virado titular no gol do Forest e fez parte das últimas duas convocações do técnico Carlo Ancelotti. Em ambas, substituiu os lesionados Ederson e Hugo Souza, que haviam sido chamados.